Кейинги пайтда юртимиз журналистларининг хорижий мамлакатлардаги оммавий ахборот воситалари, илмий муассасаларда тажриба алмашиб, малака ошириб келиши анъанавийлик касб этмоқда. Жумладан, Самарқанд вилоят телерадиокомпанияси махсус мухбири Замон Эшонқулов яқинда Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари институтининг тўрт ойлик махсус курсида ўқиб келди. У сафар таассуротлари ҳақида қуйидаги материалини газетамизда чоп этиш учун тақдим этди.

Ҳиндистон техник ва иқтисодий ҳамкорлиги дастури – ITEC доирасида ташкил этилган "Ривожланаётган мамлакатларда журналистика тараққиёти ўқув курси"да тизимдаги янгилик ва ўзгаришлардан воқиф бўлдим.

Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари институти (Indian Institut of Mass Communication) мазкур мамлакатдаги нуфузли таълим даргоҳларидан бири бўлиб, бу ерда ташкил этилган махсус ўқув курси ҳар бир журналист ёки ахборот хизмати ходими учун фойдали. Чунки машғулотларда янги билим ва кўникмаларга баҳс-мунозара, ўзаро тажриба алмашиш орқали эришасиз.

Биз таҳсил олган курсда жаҳоннинг 19 давлатидан борган 23 нафар журналист ва ахборот хизмати ходимлари иштирок этди.

Шу вақтга қадар ушбу институтдаги курсда 160 дан ортиқ мамлакатнинг 600 нафар ОАВ ходими малака оширган экан. Биз курснинг 67-битирувчилари сафидан жой олдик.





Ўқув машғулотлари жараёнида журналистикани ривожлантириш, журналист этикаси ва маданияти, Ҳиндистонда янги медиа технологиялар ва ижтимоий тармоқлар, иқтисодий ривожланиш ҳамда глобаллашув, мақола ва ҳикоя ёзиш услуби, тақдимот маҳорати, реклама ва роликлар тайёрлашнинг самарали усуллари инглиз тилида тушунтирилди. Шунингдек, Ҳиндистон вақтли матбуот нашрлари, теле-радио каналларининг ишлаш тартиби ва тамойиллари, ОАВнинг мамлакат иқтисоди, ижтимоий ҳаётида тутган ўрни ва роли ҳақида ҳам қимматли маълумотларга эга бўлдик. Жаҳондаги иқтисодий инқироз ва муаммолар, аҳоли турмуш фаровонлиги, саводхонлигини оширишга оид ҳар хил ижтимоий роликларни тайёрлашда кўпроқ қайси жиҳатларга эътибор бериш лозимлиги ҳақида ҳам сўз юритилди.





Ҳиндистондаги "Times of India", "Hindustan times" ва "The Financial еxpress" газеталари жаҳондаги энг катта тиражга эга вақтли матбуот нашрларидан саналади. Мамлакатда 600 дан ортиқ телеканал, 98 мингта газета ва журнал, мобил телефон алоқа компаниялари бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда фаолият олиб бораётир.





Мазкур оммавий ахборот воситаларининг энг катта даромади реклама ҳисобидан келар экан. Деярли барча телеканаллар хусусий. Биргина, давлат телеканали – "Doordarshan". Биз мазкур телеканалнинг "Хабарлар" информацион дастури ижодкорлари фаолияти билан танишдик.

Иқтисодий ривожланиш ва глобаллашув дарси энг қизиқарли ва таъсирчан машғулотлардан бири бўлди. Унда бугунги тараққиёт чуқур таҳлил қилиниб, дунё давлатлари, хусусан, Хитой ва Ҳиндистоннинг иқтисодий ютуқларга эришаётгани, Давосдаги жаҳон иқтисодий форумида кўтарилган масалалар муҳокама қилинди.





Ўзбекистонда кенг кўламдаги иқтисодий ислоҳотлар олиб борилаётгани, мамлакатимизда эркин иқтисодий зоналар ташкил этилаётганини айтганимда, тингловчилар буни иқтисодий юксалишнинг муҳим мезонларидан бири сифатида қабул қилишди.

Агра, Жайпур ҳамда Удайпур шаҳарларига ташкил этилган ўқув-амалий дарс машғулотлари ҳам бизда катта қизиқиш уйғотди.

Агра шаҳрида шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг набираси Шоҳжаҳон томонидан қурилган Тож-Маҳал мақбарасига уюштирилган сайёҳат боис аждодларимизнинг ақл-заковати нақадар юксак эканлигига яна бир карра амин бўлдик. Амалий ўқув машғулотлари бўйича мақолалар тайёрладик.





Курс машғулотлари жараёнида ҳар бир тингловчи ўз мамлакатининг тақдимотини ўтказди. Ўзбекистон вакили сифатида жаннатмакон юртимиз тарихи, маданияти, бугунги куни ҳақида гапириб бердим. Юртимиздаги диний бағрикенглик, 130 дан ортиқ миллат ва элатларнинг бир оила фарзандларидек тинч-тотув ҳаёт кечираётгани тингловчиларда катта қизиқиш уйғотди.

Юртимизда намунавий лойиҳалар асосида қурилаётган уй-жойлар, спортчиларимизнинг Бразилияда эришган ютуқлари ва уларнинг давлатимиз томонидан рағбатлантирилгани, Самарқандда ўтказиб келинаётган "Шарқ тароналари" халқаро мусиқа фестивали ҳақидаги маълумотларимдан улар ҳайратда қолишди.





Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги элчихонасида 21 март куни Наврўз байрамининг кенг нишонланиши, миллий урф-одатларимизнинг намойиш этилиши, азалий таомларимиздан бўлган – паловнинг дастурхонга тортилиши курс тингловчиларида илиқ таассурот қолдириш билан бирга мамлакатимиз ҳақидаги тақдимотнинг бир бўлаги бўлди.

Бундан ташқари, ўқув курси давомида тингловчилар билан Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари институтининг ECНO журналини тайёрлашда иштирок этиб, юртимизда болалар спорти орқали миллат генафондини соғломлаштириш, ёш авлод саломатлигини мустаҳкамлаш, уч босқичли спорт мусобақалари тўғрисида инглиз тилида мақола тайёрладим.





Ўқиш жараёнида Advertising, яъни реклама-роликлар тайёрлаш дарсида профессор Андрю Шарма кўмагида табиат ва ўсимликлар дунёсини асраш, ўрмонларни ноқонуний кесишнинг салбий оқибатларини акс эттирувчи ижтимоий ролик тайёрладик.

Шунингдек, профессор Андрю Шарма АҚШнинг Salisburg университети ўқитувчилари билан тўғридан-тўғри он-лайн тарзда мулоқотга чиқиши дарс машғулотларини янада қизиқарли бўлишини таъминлади.

Машғулотлар мобайнида Ҳиндистондаги йирик – Press Trust of India ахборот агентлигига ташриф буюриб, шароитлари билан танишдик. Дунёнинг энг ривожланган мамлакатларида ўз мухбирларига эга мазкур ахборот агентлиги инглиз, ҳинд, урду, санскрит тилларида газета ва журналарга ахборот етказиб беради.





Ҳиндистон радио уйига бориб, тўғридан-тўғри эфир жараёнини кузатдик. Овоз ёзиш студияларининг имкониятларини кўздан кечирдик.

Дам олиш кунлари Деҳли шаҳридаги диққатга сазовор жойлар – Қутб минор, Қизил калъа (Red fort), Индира Ганди уй музейи, Маҳатма Ганди ёдгорлик мажмуаси, Лотус ва Акшардхан ибодатхоналарига сафар уюштирилди.

Мазкур халқаро малака ошириш курси журналистика соҳасидаги тажрибамни янада ошириб, Ҳиндистон тўғрисидаги тасаввур ва тушунчаларимни бойитди.

Замон ЭШОНҚУЛОВ.